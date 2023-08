F1 : Panique chez Ferrari, Leclerc est interpellé

Benjamin Labrousse

Auteure d’une première partie de saison très compliquée, Ferrari ne parvient pas à se hisser au niveau des écuries telles que Mercedes ou Aston Martin. De surcroit, elle se trouve très loin derrière Red Bull en termes de rythme. Selon l’ancien président de la Scuderia Luca di Montezemolo, l’écurie italienne doit miser sur Charles Leclerc pour l’avenir.

Seulement 4ème au classement du championnat constructeur, Ferrari s’affirme comme l’une des principales déceptions de ce début de saison. Après avoir changé de Team Principal en passant de Mattia Binotto à Frédéric Vasseur, l’écurie italienne espérait pouvoir concurrencer Red Bull aux avants postes, ce qui est loin d’être le cas.

« Ferrari doit signer avec Charles Leclerc le plus longtemps possible »

Ancien président de Ferrari de 1991 à 2014, Luca di Montezemolo regrette non seulement le niveau affiché par la Scuderia , mais également son état d’esprit. « Vous savez ce que je regrette ? De fêter une troisième place, comme à Spa. Ce n’est rien pour Ferrari, et le vieux (Enzo Ferrari, ndlr) ne l’aurait pas accepté. Jamais. En tant que fan, je rêve d’une Ferrari qui ne gagne pas toujours, mais qui se bat pour le titre jusqu’à la dernière course. Comme en 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2012. Vous pouvez perdre, mais en tant que protagonistes pour le titre, pas en tant que figurants dans le peloton. Ferrari doit signer avec Charles Leclerc le plus longtemps possible » , déclare l’Italien dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« En tant que président, j’avais construit une équipe de rêve »