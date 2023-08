F1 : Alpine à l’agonie, le coup de génie de McLaren

Arnaud De Kanel

La première partie de saison a viré à la catastrophe pour Alpine. En panne de résultats, l'écurie tricolore a vu sa rivale McLaren revenir à toute vitesse pour finalement la dépasser avant la trêve. Le duo formé par Lando Norris et Oscar Piastri commence à faire des ravages...

A la mi-saison, le bilan est pas loin d'être catastrophique pour Alpine. Sans la troisième place d'Esteban Ocon à Monaco et celle de Pierre Gasly sur la course sprint à Spa, l'écurie tricolore n'a rien à se mettre sous la dent. Une grosse révolution a même été opérée en interne et au vu du timing, la fin de saison risque d'être encore plus compliquée. Pendant ce temps-là, McLaren a connu une énorme avancée dans son développement.

Alpine plafonne, McLaren impressionne

Rien ne va plus chez Alpine qui a décidé de sonner la révolte en se séparant d'Alain Permane, Laurent Rossi ou encore Otmar Sfaznauer. L'écurie française boucle sa première partie de saison très loin de ses ambitions, à une décevante sixième place au classement constructeurs avec un total de 57 points. Rivale annoncée pour la fameuse quatrième place avant le lancement de la saison, l'écurie McLaren en compte un peu moins du double, à savoir 103. La formation britannique a refait son retard sur les quatre derniers week-end avant la trêve en inscrivant 86 points avec notamment deux podiums de Lando Norris. La décision de Zak Brown de remanier totalement son département technique porte ses fruits. L'avenir semble radieux pour McLaren qui s'est extirpée avec brio des profondeurs du classement.

Albon se montre, le calvaire d'AlphaTauri

En dessous d'Alpine, on retrouve Williams et Haas qui comptent toutes les deux 11 points. C'est pas cher payé pour l'écurie britannique car Alex Albon montre de très belles choses mais il n'est que trop peu récompensé. Il n'est pas non plus aidé par son coéquipier Logan Sargeant, toujours pas décisif cette saison. Ensuite, Alfa Romeo ne signe aucun coup d'éclair tandis qu'AlphaTauri ferme la marche avec seulement 3 points.