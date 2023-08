F1 : L'étonnante sortie d'Esteban Ocon

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une première partie de saison très mouvementée en coulisses, et décevante sur le plan sportif, Esteban Ocon défend le bilan d'Alpine. Et surtout, le pilote français écarte l'idée selon laquelle il faudrait sacrifier la seconde partie de saison afin de tout miser sur le développement de la monoplace de 2024. Ocon reste donc ambitieux et optimiste pour cette année.

Très ambitieuse, l'écurie Alpine vit pourtant une première partie de saison décevante avec une sixième place au classement des constructeurs derrière des équipes telles que McLaren et Aston Martin qu'Alpine espérait pourtant battre. Une situation qui a poussé l'écurie française à une véritable révolution en se séparant d'abord de Laurent Rossi, puis d'Otmar Szafnauer, Alan Permane et Pat Fry. Un incroyable remaniement qui doit porter ses fruits en vue de 2024. Mais Esteban Ocon refuse de sacrifier 2023.

«C’est facile de dire que nous devrions faire une croix sur la deuxième partie de saison»

« C’est facile de dire que nous devrions faire une croix sur la deuxième partie de saison afin de concentrer toutes nos ressources sur la voiture de l’année prochaine. Nous avons travaillé très dur pour préparer ce championnat, même si nous n’avons pas connu les meilleurs Grands Prix », assure le pilote français dans des propos rapportés par F1i , avant qu'il ne dressait un bilan pas si négatif de cette première partie de saison.

Ocon reste optimiste pour Alpine