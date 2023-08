F1 : Ils rêvent de défier Verstappen, l'annonce de Red Bull

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Si cette année il devrait y avoir peu de mouvements dans les top teams, et de manière générale sur la grille, dans un an, cela devrait être beaucoup plus animer. Et un baquet semble déjà susciter toutes les convoitises, à savoir celui de Sergio Pérez dont le contrat chez Red Bull s'achève en 2024. Christian Horner ne cache d'ailleurs pas l'intérêt de nombreux pilotes pour devenir le coéquipier de Max Verstappen.

De manière assez paradoxale, la Silly Season s'annonce très calme en Formule 1 cette année. Il faut dire qu'à l'exception de Lewis Hamilton, les contrats des pilotes des principales écuries sont blindés. Et le septuple champion du monde devrait prolonger chez Mercedes. Des mouvements sont éventuellement à attendre chez Williams (Logan Sargeant) encore chez Haas et Alpha Tauri où les pilotes sont en fin de contrat. Mais pas de révolution. En revanche, l'année prochaine, cela devrait être totalement différent. Et pour cause, à l'exception de Max Verstappen (2028), George Russell (2025) et Lando Norris (2025), tous les autres baquets pourraient être libre à l'issue de la saison 2024. Et l'un d'entre eux suscite plus d'intérêt que les autres.

Le baquet de Pérez fait rêver de nombreux pilotes

Bien évidemment, il s'agit de celui de Sergio Pérez. Tous les pilotes rêvent d'être au volant d'une Red Bull, de loin la meilleure monoplace du plateau depuis un an et demi. Même si pour cela il faut se frotter à Max Verstappen. Pour Sky Sports , Christian Horner confirme qu'il est sollicité par de nombreux pilotes. « C’est la position dans laquelle nous nous trouvons, et c’est formidable de susciter beaucoup d’intérêt. Mais il ne s’agit pas seulement de ces pilotes [Perez et Ricciardo], mais aussi de pilotes en dehors de notre spectre en ce qui concerne 2025 », lance le patron de Red Bull avant toutefois de défendre Sergio Pérez.

Horner soutient Pérez