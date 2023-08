Brad Pitt débarque en F1, Hamilton réagit

Jean de Teyssière

Depuis quelque temps, Lewis Hamilton porte une double casquette : celle de pilote de Formule 1 mais aussi celle de producteur de film. Lewis Hamilton produit un film sur la Formule 1 qui sera diffusé sur la plateforme Apple TV et Brad Pitt en sera l'acteur principal. Durant le Grand Prix de Grande-Bretagne un tournage a d'ailleurs eu lieu. Et Hamilton s'est réjoui de l'accueil du paddock.

La Formule 1 a accueilli du beau monde ces dernières semaines dans le paddock. Co-producteur d'un film sur la Formule 1, Lewis Hamilton a participé au tournage de son film, notamment lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Brad Pitt et les autres acteurs auraient apprécié l'expérience, selon le septuple champion du monde britannique.

« Tout le monde s’est senti incroyablement bien accueilli par le paddock »

Dans des propos relayés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton explique que : « Je pense que ça a été incroyable jusqu’à présent. Tout le monde s’est senti incroyablement bien accueilli par le paddock et il y a une super ambiance au sein de l’équipe de tournage, avec les acteurs et les réalisateurs, tout le monde ressent beaucoup d’amour et se sent inclus, ce qui, je pense, a été formidable. Alors, pour répondre à votre question, je pense que le paddock a bien accueilli cela. Il y a tellement de gens qui ont travaillé si dur pour rendre cela possible, avec l’aide précieuse de Stefano Domenicali, par exemple. Cela ne s’est jamais produit dans notre sport auparavant. C’est énorme. Alors, chapeau au sport et à ceux qui courent, qui montrent que nous sommes progressistes, nous avançons d’une nouvelle manière. »

