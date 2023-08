F1 : Ferrari répond aux rumeurs sur Lewis Hamilton

Thibault Morlain

Actuellement chez Mercedes, Lewis Hamilton est censé prolonger son contrat très prochainement. Pour autant, rien n'est encore officiel, ce qui laisse la porte ouverte à différentes rumeurs. Le Britannique est alors régulièrement envoyé du côté de chez Ferrari. Direction la Scuderia pour Hamilton ? Directeur de l'écurie italienne, Frédéric Vasseur a répondu à ces différents bruits.

Depuis plusieurs mois maintenant, l'avenir de Lewis Hamilton fait énormément parler en Formule 1. En effet, le pilote Mercedes arrive au terme de son contrat et pour le moment, aucune prolongation n'arrive. Pour autant, au sein de l'écurie allemande, Toto Wolff en tête, on se montre très serein concernant le fait que Lewis Hamilton signera rapidement un nouveau contrat. Une signature qui mettra alors un terme aux rumeurs sur le septuple champion du monde. Et elles sont nombreuses. Hamilton est notamment annoncé du côté de chez Ferrari. Un possible transfert au centre de l'attention depuis un moment déjà...

« Nous sommes toujours proches »

Lewis Hamilton chez Ferrari, ça prend régulièrement de l'ampleur. De quoi obliger Frédéric Vasseur a s'expliquer concernant le pilote Mercedes. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le directeur de la Scuderia a alors lâché : « Je lui parle à chaque Grand Prix, il a couru pour moi il y a vingt ans et nous sommes toujours proches. Je l’ai aidé quand il est allé chez McLaren au début de sa carrière en F1 et nous nous parlons de temps en temps. Il est clair que si on nous voit ensemble dans le paddock, une agitation se produit ».

« L'apport d'un pilote de haut niveau n'est pas que du pilotage »