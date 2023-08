F1 : Ejecté d’Alpine, il se lâche

Hugo Chirossel

Face aux résultats décevants de cette première partie de saison, Luca de Meo, directeur général de Renault, a décidé d’opérer plusieurs changements en interne chez Alpine. En ce sens, Laurent Rossi, Alan Permane et Otmar Szafnauer ont été démis de leurs fonctions. Ce dernier n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer son éviction.

Sixième au classement constructeur, à 46 points du cinquième, McLaren, Alpine est très loin de ses objectifs fixés en début de saison. En conséquence, Luca de Meo a décidé de se séparer de plusieurs éléments. Le PDG Laurent Rossi, le directeur sportif Alan Permane, mais également le directeur d’équipe Otmar Szafnauer.

« Ce n’est pas comme ça que ça marche en F1 »

Otmar Szafnauer est revenu sur son éviction auprès de Cars & Culture . Il a notamment critiqué la volonté de Renault d’avoir « beaucoup de contrôle dans de nombreux domaines de l’équipe de course », plus qu’il « n’en ai jamais vu auparavant ». Otmar Szafnauer a ensuite regretté l'impatience de Luca de Meo : « Je pense que la haute direction de Renault, le PDG, Luca de Meo, veut, comme tout le monde en Formule 1, le succès instantanément et malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça marche en F1 . »

« Je ne pouvais pas accepter un calendrier irréaliste »