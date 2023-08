F1 : Hamilton recale Ferrari, c’est une habitude

Pierrick Levallet

Âgé de 38 ans, Lewis Hamilton aurait pu quitter Mercedes. Approché par Ferrari, le septuple champion du monde était vu comme le prochain coéquipier de Charles Leclerc. Mais finalement, le Britannique ne signera pas en faveur de la Scuderia . Alors que son contrat avec Mercedes expire dans un an, Lewis Hamilton aurait « poliment » refusé l’offre de Ferrari. Le pilote devrait prolonger au sein de l’écurie allemande et cela pourrait être officialisé dès le Grand Prix des Pays-Bas. Pour Ferrari, c’est une habitude de se faire recaler par les pilotes.

Hamilton a déjà dit non à Ferrari

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Lewis Hamilton a refusé de rejoindre la Scuderia . En 2018, le Britannique a confirmé qu’il avait recalé Ferrari pour poursuivre l’aventure chez Mercedes. « Le rouge est ma couleur favorite, mais je suis content où je suis. La loyauté est une valeur que m’a enseignée mon père. J’ai changé deux fois d’équipe en carrière, je ne suis pas le genre de pilote à aller à droite et à gauche. J’ai reçu des offres de Ferrari mais ils ne peuvent pas avoir tous les pilotes qu’ils veulent » avait-il alors confié à l’époque.

Jenson Button estime qu’il était «probablement mieux» chez McLaren

Mais le septuple champion du monde n’est pas le seul à avoir dit non à Ferrari. Il y a peu, Jenson Button révélait qu’il aurait pu concourir pour l’écurie italienne. En 2013, la Scuderia cherchait le remplaçant de Felipe Massa et avait donc pensé au champion du monde 2009. « J’aurais adoré courir pour Ferrari et il y avait une bonne possibilité pour cela il y a huit ans, mais elle ne s’est pas concrétisée à la fin. La plupart des contrats étaient prêts et c’est presque arrivé, mais pour de nombreuses raisons différentes, ce n’est pas arrivé et, pour être juste, j’étais probablement mieux là où j’étais de toute façon chez McLaren » a-t-il notamment expliqué.

Valentino Rossi recale Ferrari pour la Moto GP