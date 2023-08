F1 : Viré par Alpine, il se fait clasher par Alonso

Arnaud De Kanel

A la suite de mauvais résultats, Alpine a sonné la fin de la récréation en licencient une bonne partie de ses dirigeants dont Otmar Szafnauer. Un départ que ne pleure pas Fernando Alonso puisque l'Espagnol est en mauvais terme avec l'Américain.

L'ère Otmar Szafnauer est terminée chez Alpine. Licencié de son poste de directeur d'écurie, l'Américain regrette que la formation tricolore ne lui ait pas octroyé assez de temps pour mettre en place son projet. Fernando Alonso trouve lui que c'est une bonne chose et estime que son départ d'Alpine a été causé par Szafnauer.

Alonso commente critique Szafnauer

Le vétéran du paddock est très remonté après son ancien directeur d'écurie. « Je ne pense pas avoir senti qu’on me manquait de respect. Mais il est vrai que cela a pris plus de temps que je ne le pensais lorsque nous avons commencé à discuter, je crois que c’était en Australie en avril 2022, du renouvellement du contrat. Cela s’est fait très lentement, et ce n’était pas de mon fait. J’étais simplement prêt et heureux. La voiture de 2022 était rapide, j’étais donc satisfait de ses performances et des possibilités qu’elle offrait pour l’avenir. Donc ce rythme lent des conversations et finalement le fait de ne même pas mettre sur papier ce que nous écrivions et tous ces commentaires sur l’âge et tout le reste, ce qu’ils font toujours. C’est leur façon de faire. Ou la façon dont Otmar fait les choses », a déploré Fernando Alonso à la BBC . Selon lui, Otmar Szafnauer devrait faire profil bas.

«Il ne devrait plus parler du tout»