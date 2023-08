F1 : Coup de tonnerre à venir pour Alonso ?

Arnaud De Kanel

Pour l'une des rares fois depuis le début de sa carrière, Fernando Alonso n'a aucun problème avec son coéquipier. L'Espagnol s'entend parfaitement avec Lance Stroll et cela joue certainement sur ses résultats. Mais la belle histoire pourrait toucher à sa fin car Nico Hülkenberg est pressenti pour succéder au Canadien.

Fernando Alonso n'aura pas mis longtemps à s'adapter chez Aston Martin. L'Espagnol, qui a quitté Alpine pour l'écurie britannique, s'est fait un nouvel ami : son coéquipier Lance Stroll. Très discret, le Canadien n'empiète pas sur le double champion du monde et ça fait les affaires de tout le monde chez Aston Martin. Mais voilà, bien qu'il soit le fils du propriétaire de l'écurie, Lance Stroll ne rapporte pas assez de points et il se pourrait qu'il soit éjecté pour la saison 2025.

Hülkenberg chez Aston Martin ?

Les bonnes performances d'Aston Martin en ce début de saison font des envieux. Outre Charles Leclerc et Yuki Tsunoda, Aston Martin étudierait la piste menant à Nico Hülkenberg pour remplacer Lance Stroll selon Timo Glock. « Je pense qu’il conduira toujours avec Haas l’année prochaine parce qu’il n’y a pas d’autre option. Après cela, je suis sûr que des équipes l’ont sur le radar, par exemple, Aston Martin », confie l'ancien pilote allemand. Mike Krack serait convaincu des capacités de Nico Hülkenberg.

