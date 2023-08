F1 : Nouveau concurrent pour Verstappen, il sort du silence

Benjamin Labrousse

Victorieux à 10 reprises cette saison, Max Verstappen ne laisse que très peu de place à la concurrence. Si en début de saison, la principale menace pour le Néerlandais n’était nul autre que son coéquipier Sergio Perez, Lando Norris (McLaren) avait réussi à gêner Verstappen en Grande-Bretagne. La progression du jeune pilote de 23 ans a d’ailleurs été saluée par le double champion du monde en titre.

Red Bull pourrait réellement marquer l’histoire cette saison. La formation autrichienne a remporté les 12 Grand Prix disputés pour l’instant, alors que le niveau affiché par Max Verstappen continue d’impressionner. Cette saison, peu de pilotes ont réussi à se hisser au niveau du Néerlandais, bien qu’à Silverstone début juillet, « Super Max » ait été doublé par Lando Norris lors du premier virage.

«Lando a extrêmement bien performé»

Dans des propos relayés par F1Only , Max Verstappen s’est exprimé sur la progression fulgurant de McLaren et de Lando Norris. « Je pense que c’est assez incroyable de voir où ils étaient à Bahreïn et où ils sont maintenant. Je pense que Lando a extrêmement bien performé aussi, mais ce n’est pas une surprise pour moi. C’est juste bien de constater enfin que lorsque vous avez une voiture performante vous pouvez faire du bon travail et vous retrouver à deux reprises à la deuxième place » .

«C’est flatteur d’avoir tous ces commentaires»