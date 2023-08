F1 : Révolution chez Ferrari, Leclerc valide

Arnaud De Kanel

Désigné coupable de l'échec de Charles Leclerc en fin de saison passée, Mattia Binotto a été licencié par Ferrari. La Scuderia a fait une fleur à son pilote en le remplaçant par Frédéric Vasseur. Bien que les premiers pas du Français soient vivement critiqués, le Monégasque est satisfait de son travail.

Ferrari a tranché dans le vif assez rapidement. La Scuderia n'a pas voulu offrir de dernière chance à Mattia Binotto. L'italo-suisse a donc été remercié l'hiver dernier et c'est Frédéric Vasseur qui a eu l'honneur d'être nommé directeur de la prestigieuse écurie italienne. Un bond dans le grand bain risqué pour le Français, réputé dans le paddock, mais qui n'avait jamais dirigé une écurie aussi importante. Ferrari réalise de mauvais résultats en ce début de saison et la faute est souvent rejetée sur Vasseur. Il peut compter sur le soutien de Charles Leclerc, séduit par la nomination du Français.

«Fred a tout de suite compris»

« Il s’adapte vraiment bien ! Je veux le souligner pour y avoir été, Ferrari est définitivement une bête différente d’Alfa Romeo. Il y a beaucoup plus de personnes impliquées, beaucoup plus de pression. Mais Fred a tout de suite compris quels étaient les domaines sur lesquels nous devions travailler et, oui, il fait définitivement une différence dans la manière dont il travaille évidemment », a lâché le Monégasque dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La méthode de travail de Frédéric Vasseur ne devrait pas tarder à porter ses fruits selon Charles Leclerc.

«Il met en place un nouvel état d’esprit»