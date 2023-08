F1 : Révolution chez Alpine, une promesse est annoncée

Benjamin Labrousse

Auteur d’une saison décevante pour la première année du duo français Pierre Gasly – Esteban Ocon, Alpine a récemment connu un énorme bouleversement avec les licenciements de Laurent Rossi, d’Alan Permane et d’Otmar Szafnauer. Directeur technique de l’écurie française, Matt Harman a récemment promis de nouvelles améliorations sur l’A523, en planifiant déjà la prochaine livrée.

Malgré un très beau podium d’Esteban Ocon à Monte Carlo ainsi que celui de Pierre Gasly lors de la course sprint en Belgique, les résultats d’Alpine restent décevants. L’écurie espère rapidement pouvoir s’améliorer afin de ne pas prendre trop de retard sur ses principaux concurrents, notamment sur McLaren.

«Nous ne pouvons pas apporter des améliorations majeures à chaque course»

Dans des propos relayés par l’Auto Journal , Matt Harman s’est exprimé sur les améliorations à venir chez Alpine. « Nous ne pouvons pas apporter des améliorations majeures à chaque course. Au début de la saison, nous avons lancé beaucoup de nouvelles pièces dans la mêlée. Nos concurrents étaient plus avancés. Nous avons donc pris une petite pause. Notre troisième phase de développement a commencé avec l’aileron avant et s’est poursuivie à Spa avec un nouveau châssis. Nous espérons que cela aura bientôt un impact sur les résultats. Nous n’avons pas changé nos objectifs. Nous voulons être la quatrième meilleure équipe et je ne vois pas pourquoi nous n’y parviendrions pas d’ici la fin de la saison » .

«Vous verrez des améliorations même après la pause estivale»