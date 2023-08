F1 : Gasly s’en va, une star est rappelée en urgence

Arnaud De Kanel

L'année dernière, Pierre Gasly a reçu une proposition d'Alpine pour remplacer Fernando Alonso. Le Rouennais l'avait accepté et il défend donc les couleurs de la formation tricolore depuis le GP de Bahreïn, laissant son ancienne écurie AlphaTauri en grandes difficultés. Daniel Ricciardo a même été appelé à la rescousse.

Bien qu'il ne connaisse pas un énorme succès pour le moment avec Alpine, Pierre Gasly s'est évité une première partie de saison encore plus compliquée du côté d'AlphaTauri. Le départ du Français se fait sentir et l'écurie italienne l'avait sans doute trop pris à la légère. Sur les deux dernières saisons, Gasly c'était 133 des 177 points d'AlphaTauri, soit 75% rapportés à lui tout seul. Mais AlphaTauri l'avait remplacé par l'inexpérimenté Nyck de Vries, un fiasco sur toute la ligne. Red Bull, qui gère l'écurie, a donc propulsé son troisième pilote pour rectifier le tir.

Ricciardo pour oublier Gasly

La formation autrichienne a donc confié le baquet de Nyck de Vries à Daniel Ricciardo ! L'Australien, véritable star du paddock, a donc la tâche de faire mieux que son prédécesseur qui n'avait pas inscrit le moindre point avant son éviction, soit le même total que le rookie Logan Sargeant. L'octuple vainqueur en F1 fait équipe avec Yuki Tsunoda et il a visiblement repris du plaisir à piloter.

F1 : Une écurie surprise veut surclasser Leclerc et Hamilton https://t.co/gDXyvH4oBn pic.twitter.com/wLTQ6yVvqB — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

«On dirait qu'il profite à nouveau de la vie»