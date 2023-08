F1 : Verstappen comparé à deux légendes, il va adorer

Pierrick Levallet

Filant tout droit vers une troisième couronne cette saison, Max Verstappen est déjà entré dans l'histoire de la F1. Certains le considèrent déjà comme l'un des meilleurs de la discipline, toute époque confondue. D'autres n'hésitent d'ailleurs pas à comparer le pilote de Red Bull avec certaines légendes de la F1.

Double champion du monde et filant tout droit vers un troisième sacre mondial, Max Verstappen est déjà considéré comme l’un des meilleurs pilotes de l’histoire. Il faut dire que le Néerlandais domine totalement la F1 au volant de sa Red Bull. Personne n’est en mesure de le concurrencer cette saison. D’ailleurs, Dan Fallows n’a pas manqué de le comparer à Fernando Alonso et Sebastian Vettel, deux véritables légendes de la discipline.

«C’est une sorte de talent brut»

« Verstappen, Alonso et Vettel ? Ils ont cette capacité d’ajouter quelques dixièmes supplémentaires aux performances de la voiture. Je ne sais pas vraiment d’où cela vient, c’est une sorte de talent brut. Mais la chose qu’ils ont tous en commun est leur capacité à décrire le comportement des voitures. Ce n’est pas unique aux plus grands pilotes que nous ayons vus, mais c’est certainement quelque chose qu’ils partagent tous, c’est cette capacité à monter dans la voiture et à dire avec une très grande précision exactement où ils pourraient aller plus vite si vous modifiez le comportement de la voiture. Je pense que c’est une qualité vraiment essentielle » a confié l’actuel directeur technique d’Aston Martin, qui a eu l’occasion de travailler avec les trois pilotes durant sa carrière, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’est ce qui les distingue selon moi»