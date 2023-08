F1 : Verstappen vise un exploit légendaire !

Pierrick Levallet

En grande forme ces derniers temps, Max Verstappen semble imbattable. Invaincu depuis Miami, le Néerlandais a enchainé une huitième victoire consécutive en Belgique le 30 juillet dernier. En cas de succès au Pays-Bas, il pourrait d'ailleurs détrôner un certain Sebastian Vettel et s'offrir un nouveau record pour entrer un peu plus dans la légende de la F1.

Depuis quelques temps maintenant, Max Verstappen semble tout simplement imbattable. Leader incontesté au classement des pilotes, le Néerlandais a signé sa dixième victoire de la saison en Belgique, et sa huitième consécutive. Invaincu depuis le Grand Prix de Miami, le pilote de chez Red Bull est sur une très belle série, et il pourrait très bien la poursuivre au vu de sa forme du moment. Il pourrait d’ailleurs s’offrir un nouveau record en cas de nouveau succès aux Pays-Bas le 27 août prochain.

Vettel bientôt détrôné par Verstappen ?

Avec huit victoires consécutives, Max Verstappen n’est plus qu’à une course de détrôner Sebastian Vettel. Lui aussi chez Red Bull à l'époque, l’Allemand était intraitable entre 2010 et 2013. Surnommé Baby Schumi , le pilote désormais retraité a fixé son score à 9 succès de suite. Personne n’a réussi à le battre entre le Grand Prix de Belgique et celui du Brésil en 2013. Il a fallu attendre la victoire de Nico Rosberg en Australie lors de la saison 2014 pour voir Sebastian Vettel s’incliner. Toujours chez Red Bull, l’Allemand avait été contraint d’abandonner.

Schumacher et Hamilton déjà surclassés

Max Verstappen pourrait donc détrôner le légendaire Sebastian Vettel à domicile, lors du Grand Prix des Pays-Bas. Avec sa série, il a déjà fait mieux que certains des meilleurs pilotes de l’histoire. Michael Schumacher et Nico Rosberg n’ont jamais réussi à faire mieux que 7 victoires consécutives. Max Verstappen a même surclassé Jack Brabham, Jim Clark, Nigel Mansell et Lewis Hamilton, tous bloqués à 5 succès de suite. Déjà dans la légende, Max Verstappen pourrait bien s’inscrire au panthéon des meilleurs pilotes de l’histoire.