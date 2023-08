F1 : La chute de Verstappen déjà annoncée ?

Jean de Teyssière

Auteur d'une excellente première partie de saison avec dix victoires sur les douze premiers Grands Prix de la saison, Max Verstappen semble intouchable et imbattable. Le Néerlandais dispose de 125 points d'avance sur son coéquipier et dauphin, Sergio Pérez. Derrière lui, d'autres pilotes tentent de se faire une place et un nom, comme c'est le cas de Lando Norris. Le père du pilote McLaren voit d'ailleurs son fils être celui qui battra Verstappen cette saison.

Cette saison, le jeune pilote McLaren de 23 ans, Lando Norris, réalise des performances prometteuses. Arrivé en 2019 dans le monde de la Formule 1, le Britannique a terminé deux fois à la deuxième place, lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie. Ses progrès affichés au volant de sa McLaren en font un outsider sérieux, qui pourrait bien renverser Verstappen.

« Lando a montré des signes prometteurs lorsqu’il était très jeune »

Lorsque Lando Norris a signé son premier contrat professionnel en 2019 avec McLaren, Adam Norris, le père de Lando, ne criait pas trop vite victoire : « Le jour où il a signé son contrat, j’étais à 50-50 – pour savoir s’il s’installerait durablement en F1. Il est très difficile d’y entrer et les choses peuvent mal tourner, alors je ne savais pas. Mais Lando a montré des signes prometteurs lorsqu’il était très jeune. »

« Il sera celui qui fera tomber, un jour, Max Verstappen »