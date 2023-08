F1 : Alonso brille, Vettel ne regrette rien

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de la saison dernière, Sebastian Vettel a décidé de mettre un terme à sa carrière en Formule 1. Quadruple champion du monde, le pilote allemand a décidé de prendre du recul avant de se concentrer sur sa famille. Et visiblement, il n'a aucun regret, malgré la compétitivité d'Aston Martin qui permet à Fernando Alonso de briller.

C'est un page de l'histoire de la F1 qui s'est tournée en fin de saison dernière. Et pour cause, Sebastian Vettel a décidé de mettre un terme à sa brillante carrière marquée notamment par l'obtention de quatre titres mondiaux. L'Allemand a ainsi laissé son baquet vacant chez Aston Martin et c'est Fernando Alonso qui en a hérité. Et l'Espagnol en fait bonne usage puisqu'il réalise une magnifique saison. Suffisant pour laisser des regrets à Sebastian Vettel. Pas du tout à en croire l'Allemand.

Vettel ne regrette pas d'avoir tout arrêté

« Je ne voulais plus faire certains compromis. La première réaction de beaucoup de gens a été : le fait que l’Aston Martin soit si rapide cette saison doit vous frustrer, non ? D’accord, ce serait peut-être plus facile si la voiture était une vraie poubelle : je me dirais, de toute façon, je ne rate rien. Non, je suis avant tout heureux pour l’équipe. Je suis heureux pour Fernando Alonso. Pendant de nombreuses années, il n’a pas eu de voiture dans laquelle il pouvait montrer ses talents de pilote. Aujourd’hui, il peut le faire et il est au top. Red Bull Racing domine, et j’y ai encore beaucoup d’amis et de connaissances. Je suis vraiment heureux quand ils gagnent. Et de plus : mes enfants ont le droit que je sois plus présent pour eux. Je dois avoir un peu vieilli, des choses que je voyais toutes blanches [dans le monde de la F1] avaient pris un aspect plus nuancé, mitigé », explique Vettel pour le podcast de Red Bull, The Red Bulletin .

«J’étais très bien préparé lorsque j’ai pris cette décision»