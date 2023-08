F1 : Alpine le vire, il se fixe un objectif inattendu

Arnaud De Kanel

Alpine n'a pas trainé, du moins Luca De Meo, le PDG du groupe Renault. Suite au mauvais début de saison de son écurie, ce dernier a décidé de licencier les grosses têtes de l'équipe, de Laurent Rossi à Alain Permane en passant par le très critiqué Otmar Szafnauer. L'ex-directeur d'Alpine a donc du temps devant lui et il compte en profiter... pour perdre du poids !

Luca De Meo a tranché dans le vif. Déçu de la première partie de saison d'Alpine, le PDG du groupe Renault a opéré une grosse révolution en interne afin de créer un électrochoc. On ne sait pas encore si cela fonctionnera mais sa décision a fait des dégâts. Après un an et demi passé à la tête de l'écurie, Otmar Szafnauer n'a pas échappé à la vague de licenciements qui a déferlé sur Alpine. L'Américain regrette le choix de De Meo mais cela va lui permettre de prendre du temps pour lui.

«Je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise»

Otmar Szafnauer digère mal son éviction d'Alpine. Selon lui, elle aurait été en partie causée par Laurent Rossi. « Je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise. Nous avons eu quatre abandons d’affilée, mais aucun d’entre eux n’était réellement dû à l’équipe. Mais si les décideurs n’ont pas les bonnes informations, ils ne peuvent pas alors prendre les bonnes mesures », a regretté l'ex-directeur d'Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pris au dépourvu, il compte désormais du temps qu'il a devant lui pour maigrir.

«Ma priorité va être d’essayer de perdre du poids»