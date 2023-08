F1 : Il snobe Alpine, c’est une réussite

Arnaud De Kanel

Bien décidé à rejoindre McLaren, Oscar Piastri était parvenu à ses fins après un long feuilleton avec Alpine. L'écurie française avait pourtant annoncé qu'il remplacerait Fernando Alonso sans l'aval de l'Australien qui avait par la suite entamé un bras de fer qu'il a finalement remporté. Et au vu des derniers résultats, Piastri a bien fait de préférer McLaren à Alpine.

C'était le feuilleton de l'été 2022 en Formule 1. Membre de l'Academy Alpine et promis à un avenir plus que radieux, Oscar Piastri a également montré qu'il avait du caractère l'été dernier. Dans la panique suite à l'annonce du départ de Fernando Alonso, Alpine avait décidé de propulser son crack au rang de titulaire pour la saison 2023. Surpris, Piastri avait immédiatement répondu sur les réseaux sociaux en démentant une éventuelle signature avec la formation tricolore. Il ne voulait que McLaren et il a obtenu gain de cause après un long bras de fer juridique. Arrivé pour remplacer Daniel Ricciardo, l'Australien est en train d'éclore aux yeux du monde automobile.

🏁Avant la nouvelle saison de #Formule1, focus sur un pilote qui a tant fait parler de lui🟠Au #BahreinGP, Oscar #Piastri fera ses grands débuts en F1⚡️Terreur chez les jeunes, il sera très attendu dans la cour des grands✍🏼@le10sport https://t.co/eCjSIpAlSn — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) March 1, 2023

Piastri épatant

Oscar Piastri est en grande forme. Après un début de saison compliqué où il n'était pas aidé par les mauvaises performances de sa monoplace, l'Australien s'est relevé et enchaîne les bons résultats. Passé tout proche de son premier podium en Grand Prix à Silverstone où il avait terminé quatrième, Piastri est monté sur la boite à Spa grâce à sa deuxième place sur la course Sprint. Chez McLaren, il fait déjà l'unanimité.

McLaren déjà sous le charme