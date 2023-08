F1 : Coup de balai chez Alpine, il pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Ces dernières semaines, l’écurie française Alpine a décidé de se séparer de nombreux éléments parmi lesquels figurent l’ex directeur général Laurent Rossi, l’ex Team Principal Otmar Szafnauer, mais également l’ancien directeur sportif Alan Permane. Ce dernier n’était pas très apprécié de l’ancien pilote Franck Montagny, qui a livré un terrible constat à propos de Permane.

Après une première partie de saison très compliquée, Alpine a décidé de démarrer un nouveau cycle. Beaucoup de grosses têtes de l’écurie française ont été licenciées. Parmi ces dernières, Alan Permane a été démis de ses fonctions. Une bonne décision selon Franck Montagny.

«On l’avait sorti de l’équipe de course parce qu’ils n’en pouvaient plus de lui»

Dans des propos relayés par l’Auto Journal, l’ancien pilote français s’est exprimé avec véhémence à propos de l’ancien ingénieur d’Alpine. « Je pense que le moral des troupes chez Alpine vient surtout du fait qu’on ait viré Permane et Szafnauer qui ne servaient à rien, très franchement. Permane, j’étais avec lui quand j’étais en 2003 chez Renault (comme pilote d’essai, ndlr). Et à l’époque, on l’avait sorti de l’équipe de course parce qu’ils n’en pouvaient plus de lui, pour le mettre dans l’équipe d’essais. Et quand il est arrivé dans l’équipe d’essais, il a fatigué tout le monde. Ça faisait 34 ans qu’il était dans l’équipe, je pense que c’était la vraie bonne solution à faire. Bravo Bruno Famin (le nouveau patron d’Alpine Motorsport, ndlr). C’était la vraie bonne chose à faire » .

«Il faut aussi savoir que Permane ne supporte pas les pilotes français»