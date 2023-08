F1 : Il annonce du lourd, Alonso va adorer

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso est venu mettre un coup de projecteur sur Aston Martin. L'Espagnol profite à merveille de la monoplace qui lui a été mis à disposition et il passe donc la trêve à la 3ème place du classement des pilotes. Tout devrait aller qu'en s'améliorant car Mike Krack assure que le projet n'est qu'à son commencement.

Aston Martin et Fernando Alonso ont créé la sensation durant cette première partie de saison. Malgré tout, le vétéran du paddock n'a pas mis fin à sa disette qui dure depuis 10 ans. Il pourrait peut-être y parvenir en fin de saison où dans les saisons à venir car le directeur de l'équipe Mike Krack voit encore plus grand pour Aston Martin.

«Rien n’est donné en Formule 1»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , le dirigeant de l'écurie de Fernando Alonso a déclaré : « Il est vrai que les courses les plus récentes ont été plus difficiles, certains de nos concurrents ont fait de plus gros progrès en piste que nous, et cela souligne à quel point il est important de profiter des grands moments car ils ne viennent pas automatiquement. Rien n’est donné en Formule 1, la compétition est féroce, et cela rend tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent cette saison encore plus impressionnant, cela souligne vraiment à quel point l’équipe a bien fait . » Mike Krack ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

«Les attentes ont augmenté»