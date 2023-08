F1 : Alonso, Verstappen, Hamilton... le meilleur, c'est lui !

Benjamin Labrousse

Considérés comme faisant partie du gratin des pilotes actuellement en activité, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso sont souvent au coeur des débats ; les amateurs de Formule 1 se disputant pour savoir qui est le meilleur. De son côté, l’ancienne pilote d’IndyCar et de NASCAR, Danica Patrick, avoue avoir un faible pour la hargne ainsi que la longévité d’Alonso.

En Formule 1, nul ne pourra nier que de nombreuses légendes de ce sport ont bénéficié de la meilleure monoplace du temps de leur apogée. Cela semble être actuellement le cas de Max Verstappen, qui ne connaît aucune concurrence à bord de sa RB19. Mais dans le même temps, beaucoup de spectateurs aimeraient voir certains pilotes s’affronter à armes et voitures égales.

F1 : Verstappen ne fait pas mieux qu’Hamilton, il déballe tout https://t.co/N7arNzyuPs pic.twitter.com/6yyHlCZbTM — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

« Il est difficile pour moi de ne pas penser à Fernando Alonso »

C’est le cas de l’ancienne pilote d’IndyCar Danica Patrick. L’Américaine s’est prêtée au jeu consistant à élire le meilleur pilote entre Fernando Alonso, Max Verstappen, et Lewis Hamilton. « Il est difficile pour moi de ne pas penser à Fernando Alonso. Et sa capacité à... il a 41 ans, il est revenu en étant ultra compétitif et réussir à faire cela, comme un second avènement, je pense que c’est tout simplement impressionnant. Vous ne pouvez pas exclure Max, je pense que lorsque vous appliquez tous les styles, ce serait un duo assez génial, entre Max et Alonso, parce qu’ils sont tous les deux assez agressifs, donc ce serait amusant à regarder » , déclare cette dernière dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« Je serais très curieuse de voir où se situerait Lewis »