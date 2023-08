F1 : Max Verstappen bientôt dans la légende ?

Arnaud De Kanel

Intouchable depuis le début de la saison, Max Verstappen ne cesse d'affoler les compteurs. Le double champion du monde en titre a notamment dépassé Ayrton Senna au nombre de victoires en F1 mais il ne devrait pas s'arrêter là. Au volant d'une Red Bull surpuissante, Verstappen peut définitivement inscrire son nom au panthéon de la discipline d'ici la fin de la saison.

Max Verstappen a tué le suspense. A la mi-saison, le Néerlandais possède déjà une avance considérable qui devrait, sauf cataclysme, lui offrir un troisième titre mondial consécutif. Profitant pleinement de la supériorité de sa monoplace, Verstappen a effacé quelques traces mythiques de l'histoire de la Formule 1. D'ici la fin de saison, il devrait continuer son bonhomme de chemin qui le propulsera sans aucun doute parmi les plus grands.

Verstappen monstre de régularité

En 12 Grands Prix disputés cette saison, Max Verstappen en a remporté 10. La saison passée, il avait battu le record de victoires sur une seule et même saison avec 15 succès. Un record qu'il devrait logiquement déjà faire tomber. Vient ensuite le record de victoires consécutives. Fort de son succès à Spa avant la trêve, Verstappen n'a plus perdu depuis 8 courses. En cas de nouvelle victoire à Zandvoort, il égalerait le précédent record détenu par Sebastian Vettel et ses 9 triomphes consécutifs en 2013.

En ce qui concerne les poles positions, Max Verstappen en totalise 7 en 2023. Encore une fois, c'est Sebastian Vettel qui possède le record sur une saison (15 en 2011). Il reste encore 10 Grands Prix à disputer donc Verstappen peut théoriquement aller chercher le record, tout comme celui des poles consécutives détenu par Ayrton Senna (8). Stoppé dans sa série en Hongrie par Lewis Hamilton, le Néerlandais a rectifié le tir à Spa et il pourrait donc en enchainer une deuxième à Zandvoort.

Verstappen chasse Prost et Schumacher

Max Verstappen chasse des noms de plus en plus prestigieux. Après avoir égalé puis dépassé Ayrton Senna, le Néerlandais est le cinquième plus victorieux de l'histoire en F1 avec 45 succès. Il devrait se rapprocher encore un peu plus d'Alain Prost (51) et de Sebastian Vettel (53) d'ici la fin de la saison. Enfin, il peut battre un record de Michael Schumacher s'il décroche son troisième titre mondial cette année sans céder la tête du championnat. Cela signifierait qu'il aura mené le championnat 39 courses d'affilée, soit depuis le Grand Prix d'Espagne 2022 jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi 2023. Une domination sans pareille.