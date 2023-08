F1 : Verstappen au sommet, il se lâche sur Red Bull

Baptiste Berkowicz

Double champion du monde en titre, Max Verstappen ne laisse que des miettes à ses adversaires. Le pilote de 25 ans bénéficie d'une monoplace d'exception qui sublime ses performances. Zak Brown, PDG de McLaren, ne s'est pas privé pour mettre en lumière les qualités hors du commun du Néerlandais.

La saison 2023 de Formule 1 se résume pour le moment à un cavalier seul de Max Verstappen. Servi par une Red Bull RB19 aux performances impeccables, le Néerlandais a remporté dix des 12 Grands Prix disputés jusqu'ici, et est monté sur 100% des podiums.

PSG : Neymar interpelle trois superstars après son transfert https://t.co/Sxn49DLJNu pic.twitter.com/rearFfgcMg — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Cette combinaison entre Max et Red Bull est juste imbattable pour l'instant

Zak Brown, PDG de McLaren, qui a récemment connu une résurgence liée à l'arrivée d'évolutions sur sa MCL60 et s'est posée en seconde force lors des GP de Grande-Bretagne et de Hongrie, estime, auprès d' ESPN , qu'il n'est pas possible de dissocier la domination exercée par Red Bull de l'apport de Max Verstappen : « Même si Red Bull détruit tout le monde en ce moment... c'est vraiment Max qui détruit tout le monde actuellement », a déclaré Zak Brown. « Cette combinaison entre Max et Red Bull est juste imbattable pour l'instant. Max et l'équipe ne font aucune erreur ».

« S'ils avaient deux Sergio dans la voiture, ce championnat serait en quelque sorte tout à fait ouvert »