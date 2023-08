F1 : Verstappen sort du silence, Red Bull va adorer

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, une énorme révolution est prévue en Formule 1 en 2026. Si tous les changements qui apparaîtront à cette date ne sont pas encore connus, un vrai chamboulement est à prévoir au sein des écuries. Récemment interrogé à propos de sa fidélité envers Red Bull en cas de baisse de performance en 2026 justement, Max Verstappen semble plutôt faire confiance à l’écurie autrichienne.

Figure de proue de Red Bull depuis ses débuts en professionnels en 2016, Max Verstappen semble toutefois parfois assez énigmatique quant à son avenir. Le pilote néerlandais avait affirmé à plusieurs reprises ne pas vouloir s’éterniser dans le monde de la Formule 1.

F1 : Verstappen comparé à deux légendes, il va adorer https://t.co/5gsInLEEN4 pic.twitter.com/dUVi9xmTii — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

«Je ne m’attends pas non plus à ce qu’une équipe recule autant»

Dans des propos relayés par F1Only , Max Verstappen s’est livré à propos de quitter Red Bull en cas de baisse de performances en 2026. « Ça ne serait pas bon et dramatique. Mais je ne m’attends pas non plus à ce qu’une équipe recule autant, avec toutes les bonnes personnes qui sont avec nous. Cela peut toujours arriver dans ce sport que vous ne réussissiez pas en tant qu’équipe, mais ensuite, il s’agira de savoir quelles sont les perspectives. Mais effectivement, je ne me vois pas rouler dans le milieu de peloton pendant trois ans. Dans ce cas-là, je préfère rester à la maison ou faire autre chose. Mais encore une fois, je ne vois pas cela se produire [que Red Bull dégringole, ndlr] » .

«Nous avons toujours réussi à revenir»