F1 : Une nouvelle surprise à prévoir ?

Arnaud De Kanel

Ce début de saison aura été marqué par les performances surprenantes d'Aston Martin. A la traine depuis plusieurs années, l'écurie britannique est revenue sur le devant de la scène, notamment grâce à Fernando Alonso. Une autre équipe pourra-t-elle créer un tel effet de surprise en deuxième partie de saison ? Visiblement, oui.

S'il pouvait encore y avoir quelques doutes, Red Bull les a tous levé durant cette première partie de saison pour s'affirmer une nouvelle fois comme la meilleure force du plateau. L'écurie de Max Verstappen domine largement les débats et il est pour le moment impossible pour les écuries rivales de faire vaciller cette domination. Aston Martin a crée la surprise en début de saison, pas suffisamment pour décrocher une victoire. A la reprise, à Zandvoort, c'est bien McLaren qui pourrait créer la sensation.

Après Aston Martin, McLaren peut-elle créer la surprise ?

Il n'y a pas de secret. Pour se rapprocher de Red Bull, il faut s'inspirer de Red Bull. C'est ce qu'avait parfaitement réussi à faire Aston Martin en début de saison en concevant une monoplace fortement inspirée de la RB-18. Et après avoir fait sensation, l'écurie britannique a été imitée par McLaren. Le duo Lando Norris-Oscar Piastri a glané 103 points sur les quatre derniers week-end de course. C'est sans doute l'écurie qui se rapproche le plus des performances de vitesse de Red Bull. Son PDG, Zak Brown, affiche des ambitions très élevées pour la seconde partie de saison.

F1 : Perez menacé, Red Bull rigole https://t.co/nxBNzsZitm pic.twitter.com/sfB3PMqHbM — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Les grandes ambitions de McLaren