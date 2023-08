F1 : Perez menacé, Red Bull rigole

Arnaud De Kanel

Malgré un bon début de saison récompensé par deux victoires, Sergio Perez s'est effondré sous la pression qu'il s'est lui-même mis sur les épaules en prétendant pouvoir rivaliser pour le titre avec Max Verstappen. Mécontente des performances du Mexicain, l'écurie Red Bull pourrait décider de le remplacer en fin de saison par Daniel Ricciardo. Christian Horner préfère s'amuser de cette situation.

La première partie de saison a fait des dégâts notamment chez Alpine, mais pas que. AlphaTauri, par le biais de Red Bull, est allée encore plus loin en décidant tout simplement de changer de pilote. Nyck de Vries a été évincé et c'est Daniel Ricciardo qui a récupéré le baquet du Néerlandais. Pour rappel, l'Australien est le troisième pilote de Red Bull et certains voient en sa promotion chez AlphaTauri un moyen pour l'écurie autrichienne de le tester en piste avant de lui proposer le volant de Sergio Perez pour 2024. Christian Horner réfute cet argument.

«Une coïncidence» pour Horner

« La nomination de Ricciardo alors que Perez est menacé ? Une coïncidence au mieux ! Je tenais à ramener Daniel dans le giron de la F1. Nous avons passé les sept derniers mois à le reconstruire et à récupérer l’ancien Daniel que nous connaissions depuis la dernière fois qu’il était avec nous. Il était toujours prévu qu’il fasse ce test de pneus à ce moment-là (à Silverstone) et cela allait être le moment pour voir où il en était », a déclaré le directeur de Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«C’était une évidence»