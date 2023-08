F1 : C’est terminé pour Alonso

Arnaud De Kanel

Porté par un début de saison époustouflant, Fernando Alonso se voyait bien décrocher sa 33ème victoire en carrière, la première depuis plus de 10 ans. Mais depuis quelques temps, le double champion du monde connait des résultats un peu plus décevants. Alonso estime donc qu'il n'a désormais plus aucune chance de triompher cette saison.

Parti d'Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso est la bonne surprise de ce début de saison. Actuellement troisième du championnat du monde, l'Espagnol réalise une première partie de saison assez épatante durant laquelle il s'est rapproché de sa première victoire depuis 10 ans. Buttant à chaque fois sur les Red Bull de Sergio Perez et de Max Verstappen, Fernando Alonso n'a jamais fait mieux qu'une deuxième place à Monaco et au Canada. Depuis, sa monoplace n'est plus aussi performante et cela le mène à une terrible conclusion puisqu'il estime avoir laissé passer sa chance cette saison.

F1 : Une écurie surprise veut surclasser Leclerc et Hamilton https://t.co/gDXyvH4oBn pic.twitter.com/wLTQ6yVvqB — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

«Cela semble dorénavant impossible»

« Monaco, nous étions très proches et au Canada aussi, mais je pense qu’il y aura plus d’opportunités malgré le fait que, de manière réaliste, Red Bull est loin devant. La Mission 33 a été reprise par l’équipe et nous allons l’essayer tous les week-ends, même si cela semble dorénavant impossible. Je ne crois pas que parce que je la veux, je vais l’obtenir. Et je ne pense pas non plus qu’il y ait une réelle chance de l’obtenir cette année. Mais il y aura toujours une course où cela pourrait arriver », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le double champion du monde maintient tout de même sa confiance à Aston Martin.

«Je crois en cette équipe»