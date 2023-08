F1 : Verstappen au sommet, il dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

C’était attendu, mais Max Verstappen a confirmé les attentes placées en lui en signant une nouvelle pole position ce samedi lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Malgré quelques petites frayeurs en Q1 notamment, « Super Max » n’a pas laissé de place au doute, et en a profité pour dévoiler les grandes lignes de sa stratégie du jour.

Et de 28. En signant la 28ème pole position de sa carrière, Max Verstappen rentre un peu plus dans l’histoire. Ce dimanche, le double champion du monde en titre s’élancera en premier sur la grille du mythique circuit de Zandvoort, devant Lando Norris et George Russell. Mais les conditions météo devraient également avoir leur mot à dire sur l'issue de ce Grand Prix.

«Nous avons dû prendre quelques risques»

Dans des propos relayés par l’Équipe , Max Verstappen est revenu sur cette nouvelle pole position obtenue. Selon le champion de Red Bull, cette séance de qualifications était véritablement tendue. « C'était une qualification très délicate, en commençant par les intermédiaires, et la surface de la piste était assez glissante, avec le nouveau revêtement. Il s'agissait de faire des tours, mais aussi de ne pas avoir de problèmes. Je pense que nous avons bien géré cela, mais aussi à la fin quand nous avons pu passer les pneus slicks, où il n'y avait qu'une ligne sèche à certains endroits. Nous avons dû prendre quelques risques, mais le dernier tour a été très agréable » .

«C'est la première fois que nous courrons ici dans ces conditions»