F1 : Le rêve est terminé pour Alonso

Arnaud De Kanel

Auteur d'une première partie de saison remarquable, Fernando Alonso s'était mis à rêver d'un troisième titre mondial et de sa première victoire depuis 10 ans en Formule 1. Mais au fil des semaines, son Aston Martin a perdu de sa superbe et il a lui même avoué qu'il lui est désormais impossible de triompher.

Fernando Alonso a finalement opté pour le bon choix en décidant de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin en milieu de saison dernière. Fort d'un début de saison remarquable avec une régularité impressionnante sur le podium avec notamment deux deuxième place à Monaco et au Canada, le double champion du monde voulait reprendre goût à la victoire. L'Espagnol se voyait bien remporter au moins un Grand Prix cette saison et dans ses rêves les plus fous, il s'imaginait également décrocher un troisième titre mondial. Alonso est très vite redescendu sur terre.

«Cela semble dorénavant impossible»

Le pilote Aston Martin ne croit plus en ses chances pour cette saison. Il pense avoir gâché ses deux seules opportunités de l'année à Monaco et au Canada. « Monaco, nous étions très proches et au Canada aussi, mais je pense qu’il y aura plus d’opportunités malgré le fait que, de manière réaliste, Red Bull est loin devant. La Mission 33 a été reprise par l’équipe et nous allons l’essayer tous les week-ends, même si cela semble dorénavant impossible. Je ne crois pas que parce que je la veux, je vais l’obtenir. Et je ne pense pas non plus qu’il y ait une réelle chance de l’obtenir cette année. Mais il y aura toujours une course où cela pourrait arriver », confiait Fernando Alonso récemment. La tâche se complique pour lui.

Alonso et Aston Martin en danger

La troisième place de Fernando Alonso au championnat ne tient à rien. Quatrième, Lewis Hamilton n'est qu'à un point de son rival et au vu de la dynamique actuelle, il ne devrait pas tarder à le dépasser. Mercedes refait son retard sur Aston Martin, tout comme McLaren. L'écurie britannique est revenu fort avant la trêve et les monoplaces d'Oscar Piastri et de Lando Norris semblent désormais supérieures à celle d'Alonso, tandis que les Ferrari sont quasiment au même niveau. Sans oublier les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez, cela fait beaucoup trop de concurrents pour qu'Alonso puisse lever les bras. Son rêve prend fin.