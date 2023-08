F1 : À la maison, Verstappen peut encore écrire l’histoire

Arnaud De Kanel

Après plus de trois semaines de trêve estivale, la Formule 1 fait son grand retour ce week-end. Le paddock s'est donné rendez-vous à Zandvoort pour y disputer le Grand Prix des Pays-Bas. Sur ses terres, l'inarrêtable Max Verstappen peut égaler un nouveau record de prestige.

Les vacances sont terminées en Formule 1. L'ensemble des acteurs de cette saison sont de retour au travail dans l'espoir de conclure cet exercice en beauté. Ce week-end sera disputée la 13ème manche du championnat du monde 2023 à Zandvoort aux Pays-Bas. Le leader et double champion du monde en titre Max Verstappen évoluera devant un public largement acquis à sa cause et il aura l'occasion d'égaler une trace historique de Sebastian Vettel.

9 à la suite pour Verstappen ?

Porté par l'Oranje Army , Max Verstappen vise un record historique. Le double champion du monde en titre reste sur une série de 8 victoires consécutives, débutée à Miami et qui ne s'est pas arrêtée depuis. Le record absolu est détenu par Sebastian Vettel et ses 9 succès de suite, record que pourrait donc égaler Max Verstappen en cas de victoire dimanche chez lui à Zandvoort.

Pour suivre ce Grand Prix des Pays-Bas, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 12h30 à 13h30 puis de 16h à 17h, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 11h30. Les choses sérieuses débuteront à 15h avec les qualifications, toujours sur Canal+ Sport. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h sur la chaine cryptée. En course, les pilotes devront couvrir 306,587km, soit 72 tours de 4,259km sur le Circuit Park Zandvoort et ses 14 virages.

