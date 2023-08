F1 : Alonso brille, Aston Martin hallucine !

Pierrick Levallet

Sensation du début de saison, Fernando Alonso en a impressionné plus d'un. Du haut de ses 41 ans, le pilote d'Aston Martin pointe actuellement à la troisième place du classement général. Lance Stroll a d'ailleurs confirmé avoir été bluffé par les grandes qualités de son coéquipier au sein de l'écurie britannique.

En fin de saison dernière, Fernando Alonso avait fait le choix de ne pas prolonger chez Alpine et s’est engagé chez Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel. L’Espagnol a d’ailleurs été l’une des grandes sensations de ce début d’année 2023. À la surprise générale, l’écurie britannique a conçu une voiture suffisamment compétitive pour permettre au pilote de 41 ans de pointer à la troisième place du classement général. Lance Stroll n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’extrême qualité de son coéquipier.

«Il a fait très peu d’erreurs - aucune erreur»

« Il y a eu beaucoup de courses où j’ai eu l’impression d’avoir tiré le meilleur parti de la voiture, et il [Alonso] était un peu plus rapide, mais c’est comme ça. Il y a eu d’autres fois où j’ai vraiment bien piloté et j’étais devant lui plusieurs fois. Donc, oui, j’en suis fier. Mais bien sûr, il a été à un très haut niveau tout au long de l’année, il a fait très peu d’erreurs - aucune erreur - et vous devez lui en donner le mérite parce qu’il a piloté à un niveau extrêmement élevé et a vraiment tiré le meilleur parti de la voiture chaque week-end » a confié le deuxième pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par F1 Only .

Aston Martin va devoir se ressaisir

Fernando Alonso fait néanmoins face à une petite baisse de régime ces dernières semaines. L’Espagnol n’est plus monté sur le podium depuis le 18 juin, après sa deuxième place au Grand Prix du Canada derrière l’inarrêtable Max Verstappen. Le pilote de 41 ans n’a pas réussi à faire mieux que la cinquième place depuis. À voir si Aston Martin saura apporter les évolutions nécessaires pour permettre à Fernando Alonso de retrouver les podiums pour la suite de la saison.