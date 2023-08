F1 : Alonso snobe Alpine

Arnaud De Kanel

L'été dernier, Fernando Alonso annonçait son départ d'Alpine pour rejoindre Aston Martin en 2023. Depuis, sa relation avec les dirigeants de l'écurie tricolore n'a cessé de se dégrader à tel point qu'il avoue n'avoir même pas prêté attention à la vague de licenciements qui a déferlé sur son ancienne équipe.

Les histoires se terminent souvent très mal entre Fernando Alonso et ses écuries. Celle avec Alpine n'a pas dérogé à la règle. Après avoir pris de court ses anciens dirigeants en annonçant son départ au beau milieu de la saison 2022, une guerre avait éclaté en interne avec notamment Otmar Szafnauer. Le pilote espagnol a réglé ses comptes avec son ancien directeur d'équipe mais il suit de très loin la révolution opérée chez Alpine.

F1 : Gasly s’en va, une star est rappelée en urgence https://t.co/v231z9pfID pic.twitter.com/sdnT4SAYw0 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Alonso dézingue Szafnauer

« Après cette année, Otmar devrait se taire. Il ne devrait plus parler du tout. Après les résultats d’Aston Martin et les résultats qu’il obtient, il parle encore et il est toujours fier de sa décision, ce qui est incroyable, stupéfiant », déclarait Fernando Alonso au sujet d'Otmar Szafnauer après l'annonce du licenciement de l'Américain. Le double champion du monde ne regarde même plus ce qu'il se passe chez Alpine.

«Je ne regarde pas trop ce qui se passe là-bas»