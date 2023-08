F1 : Révolution chez Alpine, il dénonce un problème

Benjamin Labrousse

Fin juillet, Alpine prenait une décision radicale en se séparant consécutivement de son directeur général Laurent Rossi, mais également de son team principal Otmar Szafnauer après un début de saison décevant. Selon son ancien collègue chez Haas Günther Steiner, le licenciement de l’Américain n’a pas été effectué de manière honnête.

Le monde de la Formule 1 est parfois cruel. Lorsqu’une écurie est censée performer et que son début de saison n’est pas à la hauteur des attentes, un licenciement est parfois (très) vite arrivé. C’est donc le cas chez Alpine où à la fois Laurent Rossi mais également Otmar Szafnauer ont récemment été débarqués.

F1 : Révolution chez Alpine, Mercedes ne comprend pas https://t.co/2UjtKqhbJv pic.twitter.com/KtinCdpbam — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

«La façon dont cela a été fait n’est pas la manière normale»

Dans des propos relayés par F1Only , le Team Principal de Haas Günther Steiner s’est exprimé au sujet d’Otmar Szafnauer. « La façon dont cela a été fait n’est pas la manière normale, mais chacun le fait à sa manière. Je pense évidemment qu'Otmar est déçu, mais il est déjà passé par là, et si vous occupez ce poste, je pense que la plupart d’entre nous y sont déjà passés. Une porte se ferme et une autre s’ouvre comme on dit. Ce métier est un métier difficile, parce que vous êtes devant les yeux du public, des choses peuvent arriver, et il suffit de s’en accommoder. Je ne dis pas que c’est bien, mais cela en fait partie [du métier]. Je pense qu’Otmar s’en remettra assez rapidement, comme je l’ai dit, il a déjà été dans cette situation, et ces choses-là arrivent et cela fait partie de notre vie en tant que directeur d’équipe » .

«Peut-être que je serai là dans moins de douze mois»