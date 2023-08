F1 : Alonso vit un «rêve», il déballe tout

Hugo Chirossel

Si elle a connu une petite baisse de régime dernièrement, Aston Martin réalise pour le moment une très bonne saison. L’écurie britannique a pu compter sur un Fernando Alonso en grande forme, lui qui est arrivé cette année après avoir quitté Alpine. Le pilote espagnol est totalement comblé par ses débuts dans sa nouvelle équipe.

Alors que 12 Grand Prix ont été disputés pour le moment cette saison, Fernando Alonso a terminé sur le podium à six reprises. Des performances qui lui permettent d’être à l’heure actuelle troisième au classement des pilotes avec 149 points. Bien qu’Aston Martin ait vécu une période un peu plus compliquée avant la trêve estivale, l’Espagnol, qui a fêté ses 42 ans le 29 juillet dernier, est totalement satisfait par ses premiers mois avec l’écurie britannique.

« C'était une première partie de saison de rêve »

« C'était une première partie de saison de rêve. Nous sommes troisièmes du championnat constructeurs devant Ferrari, nous sommes troisièmes du championnat pilotes au coude-à-coude avec Lewis (Hamilton). C'était impossible d'imaginer ça à Bahreïn », a déclaré Fernando Alonso, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Vous savez, ce serait chouette d'avoir une boule de cristal et de connaître l'avenir avant de prendre la décision de changer d'écurie. Mais en fin de compte, je suis heureux là où je suis, il y a un projet pour l'avenir et j'en suis très fier . »

« Ce n'est pas une question de jeunesse »