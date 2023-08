F1 : Alonso dévoile son plus gros regret

Benjamin Labrousse

Légende incontestée du monde de la Formule 1, Fernando Alonso est également un magnifique exemple de longévité. Désormais âgé de 42 ans, le pilote espagnol possède une belle carrière. S’il espère toujours pouvoir conquérir sa 33ème victoire cette saison, le pilote Aston Martin s’est également livré sur ses plus grands regrets.

Tout comme Lewis Hamilton, Fernando Alonso s’affirme comme l’un des meilleurs pilotes actuels. Malgré leurs âges respectifs (38 et 42 ans), les deux pilotes représentent à la fois le présent mais également le passé en Formule 1. Fort d’une carrière sensationnelle, Fernando Alonso s’est exprimé à ce sujet.

«Ce que je regrette, c’est sûr, c’est de ne pas avoir profité davantage»

« Gagner un championnat avec Ferrari, ce sera probablement la première chose que je choisirai si je peux remonter le temps » , affirme Alonso dans des propos relayés par F1Only . « En 2010, 2012, nous étions à quelques tours de remporter le championnat. Cela aurait probablement pu changer le résultat de beaucoup de choses et l’histoire derrière certaines choses », déclare ainsi Fernando Alonso dans des propos rapportés par F1Only. Mais le pilote Aston Martin s’est également livré à propos de son plus gros regret : « Ce que je regrette, c’est sûr, c’est de ne pas avoir profité davantage de mon temps, de ma carrière » .

«Je sais que je suis à la fin»