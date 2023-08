F1 : Alonso «surhumain», le vibrant hommage de son patron

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso a fait forte impression lors de cette première partie de saison. De retour à son meilleur niveau à 42 ans, l'Espagnol met tout le monde d'accord et force l'admiration à l'image de son patron Mike Krack, subjugué par le niveau qu'il affiche.

A la mi-saison, Fernando Alonso se classe troisième au championnat du monde. Un retour au premier plan inattendu pour l'Espagnol qui a récemment soufflé ses 42 bougies. Malgré son âge, le natif d'Oviedo continue de réaliser des prouesses de pilotage et montre qu'il n'a rien perdu de son talent. Chez Aston Martin, mais pas que, Alonso fait l'unanimité. Mike Krack est véritablement impressionné.

F1 : Une nouvelle surprise à prévoir ? https://t.co/CGsTaG7Cc2 pic.twitter.com/RodMcRXXuF — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

«Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant»

« Ce que j’ai vu, je ne l’avais jamais vu auparavant. Avec n’importe quel type de pilote - quel que soit l’âge, quelle que soit la catégorie - je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. Je suis encore très impressionné par les premières courses que nous venons de faire. Est-il surhumain ? C’est probablement un mot adéquat. Ses temps de réaction - nous les regardons toujours - sont fantastiques. C’est tout simplement incroyable. C’est donc probablement "surhumain" », a confié le directeur d'Aston Martin. Le Luxembourgeois continue son hommage en définissant Fernando Alonso comme « l’un des plus grands pilotes de tous les temps » pour expliquer l'écart de points avec son coéquipier Lance Stroll.

«L’un des plus grands pilotes de tous les temps»