F1 : Verstappen chez Mercedes ? Il répond

Bercé depuis ses débuts en Formule 1 dans le giron Red Bull, Max Verstappen file le parfait amour avec l'écurie autrichienne qui met tout en œuvre pour qu'il s'épanouisse le plus possible. Pour autant, le pilote néerlandais n'exclut pas de découvrir une nouvelle expérience, notamment du côté de... Mercedes !

Entre Max Verstappen et Red Bull, l'histoire d'amour dure depuis 8 ans et elle est amenée à se poursuivre. En effet, le double champion du monde en titre est sous contrat jusqu'en 2028 avec son écurie. Première force du paddock et de loin, Red Bull permet à Verstappen d'étoffer son palmarès et il n'aurait aucun intérêt à aller voir ailleurs pour le moment. Malgré tout, il ne ferme pas la porte à une arrivée chez Mercedes un jour ou l'autre.

Verstappen à l'aise «peu importe l’endroit» où il se trouve

Max Verstappen se dit prêt à discuter si Mercedes se manifeste pour lui proposer un volant. « Mercedes ? C’est en effet un environnement très différent. Il est toujours important d’être soi-même et de dire les choses telles qu’elles sont. Ensuite, peu importe l’endroit où je me trouve. Si une équipe me veut vraiment dans une telle situation, elle s’adressera aussi à moi et je pense qu’il sera aussi possible d’ajuster légèrement certaines choses. C’est ainsi que l’on se retrouve ensemble, pour ainsi dire », a-t-il confié dans un entretien accordé à De Telegraaf . Pour le moment, l'idée de quitter Red Bull ne lui traverse pas l'esprit.

«Nous avons toujours fini par nous retrouver»