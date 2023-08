F1 : Hamilton lance un nouveau défi à Verstappen

Benjamin Labrousse

Actuellement 4ème au classement du championnat du monde, Lewis Hamilton ronge son frein. Le pilote Mercedes espère pouvoir réaliser une meilleure deuxième partie de saison afin de concurrencer le Mexicain Sergio Perez. Mais dans le même temps, la légende de 38 ans a déclaré vouloir détenir une monoplace capable de rivaliser avec Max Verstappen à l’avenir.

Tout fan de Formule 1 a encore en tête leur duel lors du championnat du monde 2021. Mais deux ans plus tard, l’écart entre Lewis Hamilton et Max Verstappen semble désormais énorme. Pourtant, « King Lewis » ne se laisse pas abattre, et compte bien jouer des coudes avec Red Bull à l’avenir.

F1 : Verstappen vise une triplé historique https://t.co/U5hgoIoxj9 pic.twitter.com/Z0Q3i4R8df — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

«Chasser Pérez est mon objectif»

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, Lewis Hamilton affirme vouloir réaliser une grande deuxième partie de saison, mais également d’aller rattraper Sergio Perez au classement du championnat du monde. « Mon objectif est d’essayer de comprendre comment faire les 10 meilleures courses que je n’ai jamais faites dans une seconde moitié de saison. Et bien sûr, nous savons qu’en termes de performances, nous n’allons pas faire un blitz lors de ces courses, mais maximiser les points chaque week-end, s’accrocher à la deuxième place du championnat des constructeurs et chasser Pérez est mon objectif » .

«J’essaie de me préparer pour que la voiture soit prête à défier et à battre Max»