F1 : Leclerc pénalisé, Ferrari a fait «le bon choix»

Jean de Teyssière

Le treizième Grand Prix de la saison a tenu toutes ses promesses aux Pays-Bas. Evidemment, Max Verstappen a encore remporté la course, sa neuvième consécutive - record égalé - devant Fernando Alonso et Pierre Gasly. Un Grand Prix marqué par un drapeau rouge après l'accident de Guanyu Zhou sous une pluie diluvienne. Au tout début de la course, la pluie a contraint les pilotes à changer les pneus et Charles Leclerc a attendu quelques secondes au stand, les mécaniciens n'étant pas encore présents avec les pneus. Mais pour Frédéric Vasseur, cette stratégie était la bonne.

Le Grand Prix des Pays-Bas a offert une course dantesque avec de la pluie en début et fin de course. Max Verstappen a perdu l'avantage de sa pole position en début de Grand Prix avant de réussir à la retrouver au terme d'un effort incroyable tout au long de la course. Pour Charles Leclerc, cette course a viré au calvaire au point que Ferrari l'a rappelé aux stands pour le faire abandonner au bout du 42ème tour.

« On l’a gardé en piste pour espérer un drapeau rouge et pouvoir réparer, mais on était trop loin et c’était mieux d’arrêter »

Dans des propos relayés par nextgen-auto.com , Frédéric Vasseur a évoqué la course de Charles Leclerc et ses difficultés dès le départ avec notamment un bout de son aileron avant droit qui s'est brisé : « Il a eu un contact dans le premier tour avec Norris ou Piastri, on a endommagé un bout d’aileron avant qui est passé sous la voiture et a endommagé le plancher. On l’a gardé en piste pour espérer un drapeau rouge et pouvoir réparer, mais on était trop loin et c’était mieux d’arrêter. »

« C’était le bon choix, car on a perdu moins de temps et on a gagné des places, donc c’était le bon choix »