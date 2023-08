F1 : Triomphe historique pour Verstappen, il lâche un aveu

Benjamin Labrousse

En remportant le Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche après-midi, Max Verstappen a égalé le record de neuf victoires consécutives de Sebastian Vettel. À domicile, le champion néerlandais a une fois de plus prouvé qu’il était le plus rapide. Après la course, « Super Max » a livré les coulisses cette victoire historique.

Max Verstappen prend le large. En signant sa 12ème victoire de la saison, le champion du monde en titre file tout droit vers un troisième sacre mondial consécutif après sa victoire ce dimanche à Zandvoort. En cas de succès à Monza la semaine prochaine, Max Verstappen pourra donc dépasser les neuf victoires consécutives de Sebastian Vettel.

« J'ai été heureux d'entendre l'hymne national avant la course »

Dans son style habituel, Max Verstappen a avoué être très content de cette victoire devant son public à Zandvoort. « C'est incroyable ! Aujourd'hui, les choses n'ont pas été simples avec la météo, mais on fait de bons passages au stand ainsi que de bonnes stratégies. J'ai été heureux d'entendre l'hymne national avant la course. Malgré la pluie, les fans ont toujours été là, c'est une atmosphère incroyable. Je savoure cette victoire. La pression est toujours là pour performer, mais on veut toujours gagner » , déclare ainsi le double champion du monde dans des propos relayés par Auto Moto Sports .

« Il y a énormément d’attentes à son égard »