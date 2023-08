F1 : Hamilton déçu, Mercedes dénonce un fiasco

Benjamin Labrousse

Une nouvelle fois loin de ses objectifs ce dimanche après-midi à Zandvoort, Mercedes aurait pourtant pu réaliser un gros coup avec le très bon rythme de Lewis Hamilton en fin de course. Au final, les Flèches d’Argent auront payé leur mauvaise stratégie initiale, en décidant de ne pas changer de pneus malgré la pluie. Un fiasco selon le directeur Toto Wolff.

Lewis Hamilton et George Russell pourront nourrir des regrets après ce Grand Prix des Pays-Bas. 6ème et 17ème à l’arrivée, les deux pilotes Mercedes ont connu des trajectoires de course différentes ce dimanche. Parti depuis la 13ème place et en retrait en début de course, Lewis Hamilton a progressivement remonté les monoplaces devant lui, et aurait pu jouer les premiers rôles avec une meilleure stratégie de Mercedes.

« C’était un choix catastrophique et nous allons revoir la situation de fond en comble »

Directeur de Mercedes, Toto Wolff concède une journée noire pour l’écurie allemande. « C’était une journée difficile pour nous. Dans les 15 premiers tours, nous avons fait à peu près tout ce que nous pouvions faire de mal et cela nous a coûté toute chance de nous battre pour le podium. Je pense que nous sommes restés trop longtemps en piste. Nous nous sommes complètement trompés. C’était un choix catastrophique et nous allons revoir la situation de fond en comble. La situation n’est jamais le fait d’une seule personne ou d’un seul service. C’est la communication entre le pilote, le stand, la stratégie, la météo et nous tous qui prenons les décisions. Nous n’avons absolument pas été à la hauteur, moi y compris. C’est bien que ça nous fasse mal » , déclare l’Autrichien dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« Tout s’est passé comme d’habitude »