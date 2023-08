F1 : Red Bull triomphe, Verstappen au sommet

Jean de Teyssière

De Miami le 7 mai dernier à Zanvoort, aux Pays-Bas dimanche 27 août, Max Verstappen a remporté tous les Grands Prix. Neuf au total. Avant lui, seul Sebastian Vettel, aussi chez Red Bull avait réussi pareille performance. Et ce Grand Prix disputé à domicile n'a pas été le plus simple pour le Néerlandais qui est ressorti 4ème de la voie des stands après le premier arrêt suite à la pluie. Il a ensuite résisté à Fernando Alonso pour marquer encore plus l'histoire de son sport.

Verstappen, force 9. Au cours de ces championnats du monde de Formule 1 2023, le Néerlandais vole sur l'ensemble de ses adversaires et est largement en tête du classement des pilotes avec 138 points d'avance sur Sergio Pérez. Mais surtout, invaincu depuis le Grand Prix de Miami, Max Verstappen vient de remporter sa neuvième victoire consécutive et pourrait même réussir la passe de 10 s'il remporte le Grand Prix d'Italie le week-end prochain...

Vettel rejoint par Verstappen

En 2013, entre le Grand Prix de Belgique et du Brésil, Sebastian Vettel, déjà triple champion du monde, réussi un exploit en remportant neuf courses consécutives. Champion du monde pour la quatrième fois consécutif à l'issue de la saison 2013, dix ans seulement auront suffit à voir ce record tomber puisque Max Verstappen vient de l'égaliser en remportant le Grand Prix des Pays-Bas, son neuvième consécutivement. Mais il peut encore étirer ce record, puisque le week-end prochain aura lieu le Grand Prix d'Italie.

F1 : Gasly lâche un tacle amusant à Leclerc https://t.co/5d537SDizh pic.twitter.com/LMERhAETI9 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Hamilton largement devancé

Derrière Max Verstappen et Sebastian Vettel, trois pilotes ont réussi à remporter sept Grands Prix consécutifs. Il s'agit d'Alberto Ascari, Michael Schumacher et Nico Rosberg. Encore derrière, Lewis Hamilton, seul pilote encore en activité parmi les pilotes ayant remporté le plus de courses d'affilées, n'a remporté « que » cinq Grands Prix consécutifs. Le Britannique risque d'avoir du mal à battre ce record, lui qui n'a pas réussi à profiter de l'hégémonie de Mercedes pour tenter de rattraper Sebastian Vettel.