F1 : Performance historique pour Gasly, il jubile !

Après des dernières semaines (très) mouvementées, Alpine a retrouvé le sourire ce dimanche à Zandvoort. Déjà sur le podium lors de la course sprint en Belgique, Pierre Gasly a de nouveau terminé 3ème lors de ce Grand Prix des Pays-Bas. Après la course, le pilote français a avoué être très ému de cette performance quelque peu inespérée.

On ne l’attendait pas là. En terminant 3ème aux Pays-Bas, grâce notamment à une pénalité de Sergio Perez (Red Bull) dans le final, Pierre Gasly a signé la meilleure performance de sa saison. 10ème, Esteban Ocon a quant à lui rapporté un petit point à Alpine.

« C’était doublement satisfaisant ! »

« C’est un sentiment très fort qui m’envahit aujourd’hui » , déclare Pierre Gasly dans des propos relayés par l’Auto Journal . « La pause a fait du bien à tout le monde dans l’équipe et décrocher un vrai podium après la troisième place dans le Sprint en Belgique lance idéalement la seconde partie de la saison. Nous progressons à chaque course et on peut encore décrocher de bons résultats cette année. Quand j’ai su que Sergio Pérez avait une pénalité, j’ai attaqué pour être sûr de rester à moins de cinq secondes pour aller chercher ce podium. Après avoir subi moi-même une pénalité en début de course, c’était doublement satisfaisant ! » .

« C'est top que Pierre a réussi le deuxième podium de la saison »