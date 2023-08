F1 : Il réclame un départ chez Red Bull !

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen a remporté sa neuvième course d'affilée, faisant de lui le recordman, à égalité avec Sebastian Vettel. Le pilote Red Bull marche sur l'eau cette saison, et possède déjà 138 points d'avance sur son dauphin, Sergio Pérez. D'ailleurs, le Mexicain est invité à aller voir ailleurs, s'il veut avoir une chance de gagner.

Entre coéquipier, la guerre peut faire rage comme ce fut le cas entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg lors de leurs années Mercedes. Ce n'est pas le cas chez Red Bull avec Sergio Pérez et Max Verstappen puisque le Néerlandais est largement au-dessus du lot...

« Verstappen est tout simplement dans une classe à part »

L'ancien pilote de Formule 1 et proche de l'écurie Red Bull, Gerhard Berger, évoque le niveau de Max Verstappen dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « S’il y avait un vrai rival pour Max, l’écart qu’il y a pourrait être un peu plus petit. Mais c’est toujours Max et la voiture qui font la différence. Verstappen est tout simplement dans une classe à part. Son avance est si flagrante que les autres ne se rapprochent que le jour où ils ont des réglages parfaits et que Red Bull n’est pas idéalement positionnée à ce niveau. Mais même alors, Max continue de faire le boulot pour rester devant. »

« Si Sergio est intelligent, il trouvera une autre équipe où il pourra sortir de l’impasse et y montrer ses performances »