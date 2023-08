F1 : Plombé par Verstappen, il se lâche sur son calvaire

Hugo Chirossel

Après avoir remporté deux des quatre premiers Grand Prix de la saison, Sergio Pérez se voyait déjà lutter avec Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Mais force est de constater qu’il est encore loin du niveau de son coéquipier. La victoire du Néerlandais à Miami alors qu’il partait depuis la cinquième position a fait mal au Mexicain.

En décrochant sa neuvième victoire consécutive dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen a égalé le record de Sebastian Vettel. S’il bénéficie de la meilleure voiture, le Néerlandais est également au-dessus de la concurrence. Pour preuve, son coéquipier Sergio Pérez de son côté a plus de difficulté à performer avec sa monoplace. Le Mexicain a du mal à adapter son pilotage chez Red Bull.

F1 : Verstappen domine tout le monde, il est surpris https://t.co/bEHftuwcVq pic.twitter.com/5qRutID3CP — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

«Il est vraiment difficile de s’adapter à la voiture au lieu de faire les choses naturellement»

« Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. La façon dont vous vous occupez des pneus, par exemple, est l’une des choses les plus importantes. La façon de conduire est complètement différente. Vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec une Force India ou que vous ne pouvez même pas envisager de faire. Oui, la progression est là. Pour un pilote, il est vraiment difficile de s’adapter à la voiture au lieu de faire les choses naturellement. Lors des dernières courses, j’ai eu un ou deux pas de retard et j’ai toujours pensé consciemment à la façon dont je devais conduire la voiture. Parfois, avec la façon dont la voiture a été développée, elle ne me convient pas vraiment, et je dois donc travailler plus dur », a déclaré Sergio Pérez, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Vous n’êtes pas pleinement confiant dans la voiture»