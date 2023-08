F1 : Dominé par Verstappen, Pérez sort du silence

Jean de Teyssière

Dans trois jours, la Formule 1 va reprendre ses droits lors du Grand Prix des Pays-Bas après quatre semaines de trêve. Max Verstappen est toujours largement en tête avec 125 points d'avance sur son coéquipier et dauphin : Sergio Pérez. Le Mexicain a d'ailleurs affirmé avoir mal vécu cette domination du Néerlandais et espère pouvoir se rapprocher de son coéquipier dans cette deuxième partie de saison.

Le Grand Prix des Pays-Bas sera particulier pour Max Verstappen, qui évoluera à domicile. Tous les regards seront à nouveau braqués sur lui, qui reste le favori pour la victoire de ce treizième Grand Prix de la saison. Mais derrière lui, Sergio Pérez entend bien retrouver son niveau du début de saison...

« Je ne suis pas encore là où je veux être »

Sergio Pérez, pilote Red Bull, a vu Max Verstappen prendre le large et le Mexicain s'explique sur son niveau de pilotage, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je ne suis pas encore là où je veux être, là où j’étais au début de la saison où les choses me paraissaient beaucoup plus naturelles. Mais nous avons fait du bon travail, comme je le dis, et je pense que nous ne ferons que nous améliorer à partir de maintenant. »

« Cela n’a pas été facile pour moi »