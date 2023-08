F1 : Red Bull invincible ? Hamilton monte au créneau

Benjamin Labrousse

Toujours parmi les meilleurs pilotes du circuit et ce malgré ses 38 ans, Lewis Hamilton n’a jamais renoncé à un 8ème titre record de champion du monde. Mais depuis deux ans, le Britannique assiste impuissant à l’hégémonie de Red Bull et de Max Verstappen sur le monde de la Formule 1, bien que « King Lewis » affirme tout de même que Mercedes essaye de combler cet écart.

Malgré une 104ème pole position obtenue en carrière lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton n’a pas réussi à obtenir sa 104ème victoire en carrière cette saison. 4ème du classement du championnat du monde derrière Fernando Alonso et Sergio Perez, le Britannique espère clairement pouvoir réussir à concurrencer Red Bull en fin de saison.

« Nous travaillons d’arrache-pied en essayant de nous développer »

Ce jeudi, Charles Leclerc a concédé que l’écurie de Max Verstappen était difficilement rattrapable. Un constat lucide, que Lewis Hamilton semble partager. « Le fait est qu’ils sont très en avance et qu’ils ont très probablement commencé à développer la voiture de l’année prochaine des mois avant tout le monde. Ils ont 100 à 200 points d’avance au championnat, il est donc très, très possible que Charles ait raison, mais nous travaillons d’arrache-pied en essayant de nous développer et de réduire l’écart. L’année prochaine sera la preuve que nous y parviendrons » , déclare Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« Nous en apprenons toujours plus sur les caractéristiques »