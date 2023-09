F1 : Dominé par Verstappen, il passe aux aveux

Pierrick Levallet

Alors qu'une belle bataille semblait se profiler entre Sergio Pérez et Max Verstappen en début de saison, le Néerlandais a fini par creuser un écart considérable avec son coéquipier de chez Red Bull au classement général. Le Mexicain, lui, avoue ne pas avoir vraiment fait le nécessaire pour pouvoir tenir tête au pilote de 25 ans

«Je n'ai pas réussi à m'adapter aussi vite que j'aurais dû»

« Je pense que chaque pilote, tout au long de sa carrière ou de chaque saison, dispose de certaines améliorations sur la voiture qui s'adaptent plus facilement à son style de pilotage qu'à d'autres. Parfois, vous mettez une pièce sur la voiture et vous êtes tout de suite plus rapide. Parfois, il faut s'adapter. Je n'ai pas réussi à m'adapter aussi vite que j'aurais dû et j'ai dû un peu modifier mon style de pilotage pour m'adapter à la voiture, plus qu'au début de la saison par exemple, quand les choses venaient plus naturellement » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Nouveau Grand Prix historique pour Verstappen ?

Deuxième du classement des pilotes (201 points), Sergio Pérez doit désormais se concentrer sur le championnat constructeur afin d’aider Red Bull à décrocher un nouveau titre. Fernando Alonso (168 points) et Lewis Hamilton (156 points) ne sont pas très loin derrière lui. Max Verstappen, lui, pourrait entrer un peu plus dans l’histoire ce dimanche. S’il remporte le Grand Prix de Monza, le Néerlandais détrônera Sebastian Vettel et décrochera le record du plus grand nombre de victoires consécutives. À suivre...